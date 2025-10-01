Die Herausforderungen für Teslas Umsatz und Perspektiven sind real. Am Dienstag lief die letzte Frist, in der Autokäufer Steuervergünstigungen für den Kauf von Elektroautos beanspruchen können, da die Trump-Regierung die Anreize gestrichen hat. Analysten erwarten, dass die EV-Verkäufe im dritten Quartal insgesamt einen Sprung zeigen werden, weil die Verbraucher noch schnell die verschwindenden Rabatte nutzten. Von nun an dürften die Verkäufe jedoch deutlich nachlassen, so die Einschätzung.