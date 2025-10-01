Die Aktien des Elektroautoherstellers verbuchten ihren besten Monat seit fast einem Jahr und gehörten damit im September zu den zehn besten Performern im S&P-500-Index. Die Titel stiegen im September um 33 Prozent.
Noch bemerkenswerter ist Teslas steiler Aufstieg am Markt seit dem Tief Anfang April, nachdem Präsident Donald Trump seine weitreichenden globalen Zölle ausgesetzt hatte. Seit dem 8. April hat sich die Aktie verdoppelt und ist damit der beste Performer innerhalb der hochfliegenden «Magnificent Seven» der Tech-Giganten.
Die Wette auf Tesla lautet, dass Musk es schaffen kann, das Unternehmen von einem Autohersteller in ein Künstliche-Intelligenz-Kraftzentrum zu verwandeln, das Roboter und selbstfahrende Taxis produziert. Dieses Ziel spiegelt sich auch in dem beispiellosen Vergütungspaket von einer Billion Dollar wider, das der Vorstand dem CEO Anfang des Monats vorgeschlagen hat.
Doch mit einem Aktienkurs von rund 445 Dollar – nicht weit vom Allzeithoch bei 479,86 Dollar im Dezember entfernt – stellt sich die Frage, wie die Verkaufszahlen in diesem Quartal ausfallen werden und ob die Auslieferungen zumindest kurzfristig ihren Höhepunkt erreicht haben.
«Tesla wird zu einem atemberaubend hohen Vielfachen gehandelt, die Gewinne schrumpfen angesichts nachlassender Nachfrage nach E-Autos und erbarmungslosem Wettbewerb, und die EV-Steuergutschriften laufen bald aus, was die Verkäufe zusätzlich belastet», sagte Irene Tunkel, Chefstrategin für US-Aktien bei BCA Research.
Die Herausforderungen für Teslas Umsatz und Perspektiven sind real. Am Dienstag lief die letzte Frist, in der Autokäufer Steuervergünstigungen für den Kauf von Elektroautos beanspruchen können, da die Trump-Regierung die Anreize gestrichen hat. Analysten erwarten, dass die EV-Verkäufe im dritten Quartal insgesamt einen Sprung zeigen werden, weil die Verbraucher noch schnell die verschwindenden Rabatte nutzten. Von nun an dürften die Verkäufe jedoch deutlich nachlassen, so die Einschätzung.
Auch Branchenführer äussern Bedenken. Ford-CEO Jim Farley erklärte am Dienstag, dass die US-EV-Verkäufe sich wohl halbieren und von rund 10 Prozent Marktanteil auf 5 Prozent sinken könnten – bedingt durch Trumps Politik zugunsten fossiler Brennstoffe.
«Teslas Kerngeschäft ist 150 Dollar pro Aktie wert», sagte Ross Gerber, Präsident und CEO von Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management und langjähriger Tesla-Investor. «Alles, was Investoren darüber hinaus für Robotaxis und Roboter bezahlen, ist ‘Elon-Hyperbel’.»
Investoren steigen ein
Doch während Teslas Rallye anhält, schliessen sich auch die Wall-Street-Analysten zunehmend an. Die Aktie erhielt zuletzt eine Reihe von Hochstufungen und höheren Kurszielen, basierend auf ihrem potenziellen KI-Vorsprung. Dan Ives von Wedbush erhöhte am Freitag sein Kursziel von 500 auf 600 Dollar – das höchste an der Wall Street – und sagte, Tesla sei bereit für «die nächste Phase seines KI-Autonomie-Pfads».
Musk selbst befeuerte diesen Gedanken, als er vergangene Woche auf seiner Plattform X sagte, das Unternehmen werde sich bald «fast wie ein fühlendes Wesen» anfühlen. Er geht auch davon aus, dass 80 Prozent der Einnahmen letztlich von KI-Robotern stammen werden.
«Tesla ist der Liebling der Kleinanleger», so Tunkel. «Teslas steiler Anstieg wurde durch deren Begeisterung für eine Zukunft jenseits von Elektroautos befeuert, da sie sich ein Unternehmen vorstellen, das Robotaxis und humanoide Roboter in Massen produziert – mit einer möglichen Verdreifachung des Unternehmenswerts.»
Derzeit kaufen Investoren «mehr aus Hoffnung als aufgrund von Fundamentaldaten», sagte Gerber. «Teslas Kerngeschäft hat sich in den letzten sechs Monaten fundamental verschlechtert.» Tatsächlich stocken die Verkäufe von Elektrofahrzeugen, und Teslas wachsendes Geschäft mit autonomen Fahrzeugen ist nur schleppend gestartet. In Reaktion darauf verlagerte Musk den Fokus des Unternehmens weg vom Kerngeschäft und hin zum Optimus-Roboterprojekt.
Musks Herausforderung
Das Problem für Musk ist jedoch, dass diese Rivalen bereits klar definierte KI-Geschäfte betreiben, die Gewinne erwirtschaften – während Teslas Pläne noch in der Entwicklung stecken und bisher kaum Ergebnisse vorweisen können.
«Eine Portion Skepsis ist hier wohl angebracht», sagte Dave Mazza, CEO von Roundhill Financial. «Aber der Markt belohnt KI-Führerschaft, und Tesla hat im Bereich verkörperte Intelligenz einen Vorsprung. Im Moment zählt die Vision mehr als die Ergebnisse.»
Mit anderen Worten: Teslas bisherige Underperformance bedeutet, dass die Aktie noch Luft nach oben hat, falls sie es schafft, die KI-Welle wirklich zu reiten. Das Unternehmen habe echte Dynamik hinter sich und könnte ein neues Hoch erreichen, da KI den Investoren einen neuen Traum zum Verfolgen gegeben habe, so Mazza. Allerdings müsse Tesla auch greifbare Fortschritte bei seinen Projekten vorzeigen.
Daher könnten die Verkaufszahlen dieser Woche zwar kurzfristig Treibstoff für Teslas Rallye liefern – doch es sind die potenziellen langfristigen Gewinne oder eine mögliche Ernüchterung, die an der Wall Street für Spannung sorgen.
«Elon verkauft einen Traum, und viele Kleinanleger kaufen ihn», sagte BCA-Strategin Tunkel. «Kann die Rallye weitergehen? Sicher – angetrieben von Momentum und der Angst, etwas zu verpassen. Aber wenn es in diesem überhitzten Markt eine Blase gibt, dann ist Tesla genau das.»
(Bloomberg)