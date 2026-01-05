Tesla beendete das vergangene Börsenjahr erfolgreich, da Investoren zunehmend von Elon Musks Begeisterung für autonome Fahrzeuge angetan waren. Die tatsächlichen Autokäufer zu überzeugen, war jedoch eine ganz andere Geschichte.
Die Aktien des wertvollsten Automobilkonzerns der Welt schossen im zweiten Halbjahr in die Höhe, vor allem weil CEO Elon Musk Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz und Robotik verkündete. Doch die von Musk angekündigten Erfolge schlugen sich nicht in den Verkaufsräumen nieder – das Unternehmen verkaufte in den letzten sechs Monaten wahrscheinlich weniger Fahrzeuge als im Vorjahr, trotz den Rekordauslieferungen im dritten Quartal.
Am Freitag wird Tesla voraussichtlich bekannt geben, im vierten Quartal rund 440'900 Fahrzeuge ausgeliefert zu haben, was einem Rückgang von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Tesla ging diese Woche einen ungewöhnlichen Schritt und veröffentlichte einen eigenen Durchschnitt der Analystenschätzungen, der noch pessimistischer ausfiel und einen Rückgang von 15 Prozent prognostiziert.
Die Wall Street blickt ähnlich pessimistisch auf das Jahr 2026. Vor zwei Jahren prognostizierten Analysten noch, dass Tesla über 3 Millionen Fahrzeuge ausliefern würde. Diese durchschnittliche Schätzung für die Auslieferungen in diesem Jahr ist auf rund 1,8 Millionen gesunken.
«Tesla-Investoren konzentrieren sich darauf, wie das Unternehmen in fünf, zehn oder fünfzehn Jahren aussehen könnte, und ignorieren die kurzfristigen Aussichten», sagte Garrett Nelson, Aktienanalyst bei CFRA Research, am Telefon. «Die Frage ist, ob sie das durchhalten können, insbesondere angesichts der zunehmenden Herausforderungen, die sich in den Finanzkennzahlen bemerkbar machen werden.»
Musk und Tesla: Turbulenzen programmiert
Selbst für Musk und Tesla – zwei Namen, die für Turbulenzen stehen – war 2025 ein turbulentes Jahr. Der Fahrzeugabsatz des Autoherstellers startete schleppend, was unter anderem daran lag, dass das Unternehmen die Produktionslinien in allen Werken für das überarbeitete Model Y, sein meistverkauftes Fahrzeug, umrüsten musste.
Ein weiterer wichtiger Faktor war die heftige Kritik an der Zusammenarbeit des CEOs mit US-Präsident Donald Trump. Anfang April, als Musk sich öffentlich mit Mitgliedern der Regierung über die Zollpolitik stritt, war die Tesla-Aktie um 45 Prozent eingebrochen. Musk leitete die Erholung ein, indem er sich aus der Regierung zurückzog und sich wieder einem lang gehegten Ziel widmete: dem Aufbau eines Fahrdienstvermittlers mit Autos, die laut seinen Aussagen eines Tages autonom fahren sollen.
Im Juni startete Tesla in Austin einen exklusiven Robotaxi-Service für geladene Gäste. Sicherheitspersonal überwachte die Model Ys, die Musk-Fans durch die texanische Hauptstadt beförderten. Obwohl die Fahrzeuge bereits am ersten Tag gegen Verkehrsregeln verstiessen – was die Aufmerksamkeit einer Bundesbehörde auf sich zog, die mehrere Untersuchungen zu den Fahrsystemen des Unternehmens einleitete –, ignorierten die Anleger die Sicherheitsbedenken.
Im September schlug der Tesla-Chef Musk ein neues Vergütungspaket vor, das eine Auszahlung von potenziell bis zu einer Billion US-Dollar vorsah, abhängig vom Erreichen bestimmter Meilensteine, darunter die Auslieferung von Millionen von Robotaxis. Kurz darauf war die Erholung abgeschlossen – die Tesla-Aktie notierte im Jahresverlauf höher. Als die Aktie am 16. Dezember ein neues Allzeithoch erreichte, hatte das Unternehmen seine Marktkapitalisierung in nur gut acht Monaten um mehr als 915 Milliarden US-Dollar gesteigert.
Überzeugungsarbeit ist notwendig
Während Teslas Robotaxi-Aussichten Investoren begeistert haben, verhalten sich Autokäufer eher zurückhaltend. Musk selbst räumte ein, dass es schwierig sei, Verbraucher vom Kauf der von Tesla als «Full Self-Driving» (FSD) vermarkteten Funktionen zu überzeugen – einer Reihe von Features, die weiterhin menschliche Überwachung erfordern. Vorwürfe, Tesla führe die kalifornische Bevölkerung durch Übertreibung der automatisierten Fahrfunktionen seiner Fahrzeuge in die Irre, könnten dazu führen, dass der Staat dem Unternehmen Anfang des Jahres die Verkaufslizenz für 30 Tage entzieht.
Teslas Versuch, sich auf dem hart umkämpften chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge mit Fahrerassistenzsystemen zu profilieren, verläuft ebenfalls erfolglos. Unternehmen wie BYD und Xiaomi bieten ähnliche Systeme serienmässig an. Vor allem aufgrund der deutlich höheren Verkaufszahlen von BYD in China und der starken Nachfrage in Europa – wo Tesla keine Zulassung für FSD erhalten konnte – erwarten Analysten, dass der in Shenzhen ansässige Automobilhersteller im fünften Quartal in Folge weltweit mehr batterieelektrische Fahrzeuge verkauft hat.
Wie geht es weiter?
Nach einem allgemein erwarteten Umsatzrückgang – dem zweiten in Folge – steht Tesla im Jahr 2026 vor weiteren Herausforderungen. Die USA haben die staatlichen Steuervergünstigungen für den Kauf und das Leasing von Elektrofahrzeugen eingestellt, was laut Musk zu «einigen schwierigen Quartalen» führen könnte.
Manche sehen im Rückzug der US-Förderung für Elektrofahrzeuge auch einen Vorteil, da grosse Hersteller ihre Investitionen in Elektroautos zurückgefahren haben. Ford Motor gab letzten Monat bekannt, dass das Unternehmen mit Kosten in Höhe von rund 19,5 Milliarden US-Dollar rechnet, die durch die Aufgabe von verlustbringenden Elektroauto- und Batterieprojekten entstanden sind.
Musk schürte zum Jahresende die Vorfreude auf den Cybercab, einen zweisitzigen Kompaktwagen mit Flügeltüren. Obwohl der Prototyp, den er Ende 2024 erstmals vorstellte, weder Lenkrad noch Pedale besass, erklärte Teslas Aufsichtsratsvorsitzende Robyn Denholm im Oktober gegenüber Bloomberg News, dass das Unternehmen das Fahrzeug mit diesen Komponenten verkaufen werde, falls dies von den Regulierungsbehörden gefordert werde.
«Die Investoren haben voll und ganz von seiner Vision des autonomen Fahrens überzeugt, was gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt, da Teslas Elektroauto-Geschäft im nächsten Jahr voraussichtlich stagnieren oder um maximal 5 Prozent wachsen wird», sagte Gene Munster, geschäftsführender Gesellschafter von Deepwater Asset Management. «Zum jetzigen Zeitpunkt muss sich Elon Musk nur noch im Laufe des nächsten Jahres im Automobilgeschäft stabilisieren, um die Investoren zufriedenzustellen.»
(Bloomberg/cash)