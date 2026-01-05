Ein weiterer wichtiger Faktor war die heftige Kritik an der Zusammenarbeit des CEOs mit US-Präsident Donald Trump. Anfang April, als Musk sich öffentlich mit Mitgliedern der Regierung über die Zollpolitik stritt, war die Tesla-Aktie um 45 Prozent eingebrochen. Musk leitete die Erholung ein, indem er sich aus der Regierung zurückzog und sich wieder einem lang gehegten Ziel widmete: dem Aufbau eines Fahrdienstvermittlers mit Autos, die laut seinen Aussagen eines Tages autonom fahren sollen.