"Er kann nicht mehr nur mit Sprüchen kommen", sagt Autoexperte Stefan Bratzel. Die Innovationen von Tesla seien in letzter Zeit weniger geworden, meint der Leiter des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler sieht das ähnlich. Langfristig werde es Musk immer schwerer haben, mit blumigen Ankündigungen an den Finanzmärkten zu punkten. Allerdings könnten Investoren, die in jüngster Zeit eingestiegen seien, mit der Kursentwicklung durchaus zufrieden sein.«