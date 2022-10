Der US-Autobauer Tesla hat in Deutschland Volkswagen als Marktführer von Elektroautos abgehängt. Von Januar bis September verkaufte Tesla 38'458 Autos, während die Marke Volkswagen auf Platz zwei einen Einbruch auf 32'326 erlitt, wie aus der vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Dienstag veröffentlichten Statistik hervorgeht. Tesla erzielte damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 48 Prozent im noch kleinen, aber kräftig wachsenden Segment der reinen E-Autos - Volkswagen büsste rund 40 Prozent ein. Drittgrösste Elektroautomarke war wie im vergangenen Jahr der koreanische Hersteller Hyundai mit knapp 21'000 Neuwagen.