Gefragt waren auch die Titel von Zscaler, die um 9,8 Prozent zulegten. Der IT-Sicherheitsspezialist hat Kevin Rubin zum neuen Finanzchef ernannt. Der bisherige CFO des Coaching-Start-ups BetterUp tritt die Nachfolge von Remo Canessa an, der im Dezember in den Ruhestand gegangen war. Zudem hob Zscaler seine Jahresprognose an. Geschäftskunden investieren verstärkt in IT-Sicherheitslösungen von Anbietern wie Zscaler, seitdem die Verbreitung generativer KI sie einem höheren Risiko für Datenverluste ausgesetzt hat.