Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Wisconsin drohte US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump am Sonntag mit Zöllen von bis zu 200 Prozent auf aus Mexiko importierte Fahrzeuge. «Wir werden nicht zulassen, dass diese Autos in die Vereinigten Staaten kommen», sagte er auf einem Flughafen in Juneau, Wisconsin. Bislang hatte er einen Zoll von 100 Prozent auf importierte Autos und Lastwagen in Aussicht gestellt. Trumps Ankündigung könnte nicht nur ausländische, sondern auch US-Autobauer hart treffen. Von den rund drei Millionen Fahrzeugen, die 2023 aus Mexiko in die USA exportiert werden, stammt etwa die Hälfte aus den Fabriken von General Motors, Ford und Stellantis. Experten warnen, dass Trumps Plan zu deutlich höheren Fahrzeugpreisen in den USA führen könnte.