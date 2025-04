«Wir bewegen uns in eine grundlegend neue Ära an den Finanzmärkten», sagt Ben Powell, Chefstratege für den Mittleren Osten und Asien-Pazifik bei BlackRock Investment Institute. Dabei zwingt die aggressive Rhetorik von Donald Trump Investoren zur Neubewertung jener Vermögenswerte, die bislang als Grundpfeiler galten. Sowohl der US-Dollar als auch US-Staatsanleihen – traditionell sichere Häfen in Krisenzeiten – erscheinen plötzlich weniger attraktiv.