Geht es nach Marcus Widen, müssen die Wörterbücher bald ergänzt werden. «Es ist an der Zeit, ein neues Wort hinzuzufügen: Trumpcession», sagt der Ökonom des skandinavischen Bankkonzerns SEB. Ein Kofferwort, zusammengesetzt aus dem englischen Wort für Rezession und dem Nachnamen des US-Präsidenten. Tatsächlich schliesst der Republikaner selbst eine schrumpfende Wirtschaft nicht aus. «Es gibt eine Übergangsphase, denn was wir tun, ist sehr gross. Wir bringen den Wohlstand zurück nach Amerika», sagte Donald Trump am Wochenende in einem Interview. Nachfolgend ein Überblick, wie der Zollkonflikt die weltgrösste Volkswirtschaft belastet und eine Rezession wahrscheinlicher macht: