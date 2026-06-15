Dabei hängen die beiden grossen Kriege im Iran und in der Ukraine wie ein Damoklesschwert über dem Treffen, zu dem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eingeladen hat. So wird mit Spannung erwartet, wie Trump, der bisher einen Besuch in Kiew verweigert hat, auf ​die neuesten russischen Angriffe reagieren wird, bei denen auch das zum Unesco-Weltkulturerbe gehörende Kiewer Höhlenkloster in Brand geraten und schwer beschädigt worden ist. ​Vor allem Deutschland, Frankreich und Grossbritannien (E3) sind zudem bei diplomatischen Initiativen vorangeprescht - auch wenn Trump mit dem ​russischen Präsidenten Wladimir Putin am Sonntag telefonierte. In Evian soll der US-Präsident so auf deren Linie gebracht werden, dass er die Europäer am Verhandlungstisch akzeptiert und sich nicht völlig aus der Konfliktlösung zurückzieht.