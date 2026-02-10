Die hohe Volatilität spiegele die Suche der Anleger nach sicheren Häfen wider, ​sagte der Vermögensberater Jim Carroll. «Die Leute reagieren auf die verschiedenen Gründe, die all diesen Anlageklassen ‍geschadet haben, indem sie nach Wegen suchen, ihre Portfolios neu auszurichten und sich von den am stärksten überlaufenen Positionen zu trennen.» Das Ergebnis sei ein zunehmend gespaltener Markt, sagte Chronert. «Während wir uns alle auf diese KI-Debatte konzentriert haben, hat sich der Markt bereits in eine andere Richtung bewegt.»