Die im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots zu platzierenden Titel sollen 2,52 Franken kosten, erklärte die Credit Suisse am Montag. Das liege 32 Prozent unter dem volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten beiden Handelstage an der Schweizer Börse SIX. Die Aktionäre sollen für sieben alte Aktien zwei neue Anteile beziehen können. Das Institut will so 889,4 Millionen neue Titel platzieren und damit brutto rund 2,24 Milliarden Franken einsammeln.