Die Papiere von Bper Banca, FinecoBank, Intesa Sanpaolo und UniCredit verloren in Mailand am Dienstag zwischen 5,5 und 7,7 Prozent. In Frankfurt bröckelten die Titel der Commerzbank und der Deutschen Bank um 3,5 beziehungsweise 2,2 Prozent ab. Auch Credit Agricole und BNP Paribas in Paris, ING in Amsterdam und Banco Santander in Madrid gaben jeweils rund zwei Prozent nach.