Unicredit-Chef Andrea Orcel hat immer wieder betont, dass sein Institut bei der Entscheidung über ein Übernahmeangebot für die Commerzbank nicht unter Zeitdruck ist. Er könne auch bis 2027 warten. Bei einer Entscheidung komme es auch darauf an, wie ein Meinungsaustausch mit der neuen Bundesregierung ausfällt - und ob das Commerzbank-Management eine konstruktive Haltung einnehme. Orlopp machte nun klar, dass die Commerzbank im Austausch mit der neuen Bundesregierung steht. «Wir sind in regelmässigem Kontakt mit all unseren Aktionären und wirklich allen grossen Aktionären», sagte sie vor dem Aktionärstreffen. «Und dazu zählt natürlich auch ganz klar der Bund, und deswegen ist es jetzt keine Überraschung, dass wir natürlich auch mit Berlin in Kontakt stehen.»