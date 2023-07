Die UBS hält bereits 49 Prozent an der chinesischen Fondsgesellschaft UBS SDIC Fund Management. Durch die Notübernahme der Konkurrentin Credit Suisse Mitte Juni gelangte das Institut auch an einen 20-Prozent-Anteil an dem mit dem weltgrössten Geldhaus Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) betriebenen Gemeinschaftsunternehmen ICBC Credit Suisse Asset Management.