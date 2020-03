Logitech-Chef Bracken Darrell weiss nicht nur, wie man ein Unternehmen erfolgreich führt. Er weiss auch mit der Erwartungshaltung der Börse umzugehen. Seit Jahren übertrifft das in Lausanne beheimatete Unternehmen regelmässig die Erwartungen der Analysten.

Logitech ist eineErfolgsgeschichte, die in der Schweiz ihresgleichen sucht. Doch nun bekommt diese Erfolgsgeschichte Kratzer. Wie am frühen Dienstagmorgen den Vorabinformationen rund um den Investorentag entnommen werden kann, passt das Unternehmen das diesjährige Gewinnziel nach unten an. Im Zuge der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs soll der operative Jahresgewinn (EBIT) neuerdings zwischen 365 und 375 Millionen Dollar (zuvor 375 bis 385 Millionen Dollar) liegen. Noch vor wenigen Wochen galt das ursprüngliche Gewinnziel in Analystenkreisen als gut erreichbar.

Bei den Anlegern kommt die erste Coronavirus-bedingte Gewinnwarnung eines Schweizer Unternehmens verständlicherweise nicht gut an. Im vorbörslichen Handel von Julius Bär strafen sie die Logitech-Aktie zur Stunde mit einem Minus von 1,4 Prozent auf einen Mittelkurs von 37,28 Franken ab.

Werden weitere Gewinnwarnungen folgen?

Wenigstens für die UBS kommt die Gewinnwarnung wohl nicht überraschend. Vor etwas mehr als zwei Wochen stufte die Grossbank die Aktie mit einem 12-Monats-Kursziel von 37 (zuvor 47) Franken von "Neutral" auf "Sell" herunter (cash berichtete).

Neben der Gefahr eines Markteintritts übermächtiger Rivalen in lukrative Nischenmärkte wie etwa jenem für Videospielzubehör argumentiere die UBS damals auch mit den geradezu erdrückend hohen Erwartungen an das Unternehmen. Die diesjährigen Gewinnschätzungen der Grossbank liegen denn auch um gut 10 Prozent unter den durchschnittlichen Annahmen anderer Banken.

Beobachter schliessen nicht aus, dass weitere Schweizer Unternehmen dem Beispiel von Logitech folgen könnten. Viele andere Firmen hätten anlässlich der Jahresergebnisveröffentlichung zwar vor den möglichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs gewarnt, diese aber noch nicht in ihre diesjährigen Zielvorgaben einfliessen lassen. In diesem Zusammenhang könne es nun zu einem Dammbruch kommen, so wird befürchtet.