Anders argumentieren die weniger optimistischen Strategen und Marktakteure. Diese gehen davon aus, dass die Notenbanken die Leitzinsen im kommenden Jahr weit weniger stark senken werden, als dies bereits an den Märkten eingepreist ist. Sie bezweifeln, dass die Börsen wirklich haussieren werden, wenn sich das Wirtschaftswachstum in den USA verlangsamt und die amerikanische Notenbank Fed tatsächlich eine oder mehrere Leitzinssenkungen vornimmt. Denn Zinssenkungen, zumal in schneller Abfolge, geschehen selten in konjunkturell guter Lage, und sie haben in der Vergangenheit auch zu teils deutlich rückläufigen Kursen an den Börsen geführt.