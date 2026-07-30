Sie vertreten die Auffassung, dass sich aktives Management - Stockpicking - im SMI gerade jetzt wieder lohnt. Warum tut es das?

Für eine erfolgreiche Aktienauswahl sollte man sich auf Bereiche konzentrieren, die man kennt. Ein Fokus nur auf die 20 SMI-Titel ist aber zu eng. So richtig interessant wird es im breiteren Markt. Die enorme Aufmerksamkeit für künstliche Intelligenz gekoppelt mit einer hohen Risikoaversion führte dazu, dass sich Bewertungsdivergenzen aufbauten. Das heisst, die Marktteilnehmer fokussieren sich auf die Themen KI und sichere Dividendenzahler, vernachlässigen jedoch andere Marktsegmente wie strukturelle Wachstumsfirmen. Bei Letzteren haben sich die Bewertungen deutlich reduziert. Das ist eine gute Grundlage für Stockpicking. Doch es gibt auch im SMI-Firmen, die Bewertung abgebaut haben. Ein Blick auf «Dogs», das heisst Unternehmen, die in letzter Zeit schlecht performt haben, lohnt sich. Wir sind in beispielsweise in Sika und Partners Group investiert. Dabei bleiben wir.