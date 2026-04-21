Die von Spotgamma ausgewerteten Optionsdaten erklären einen weiteren Teil der Marktdynamik. Seit Anfang sind die Volatilitätserwartungen eingebrochen. Der Volatilitätsindex (VIX) auf den S&P 500 ist seit dem 31. März um 40 Prozent gefallen, von über 30 auf unter 18 Punkte. Zudem hat sich der Preis für das Rohöl unter 100 US-Dollar stabilisiert, da sich die geopolitischen Spannungen etwas gelegt haben. Eine erneute Eskalation um die Strasse von Hormus bleibt vorerst aus.