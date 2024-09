UniCredit wolle die Gemeinschaftsunternehmen UniCredit Allianz Vita ebenso komplett übernehmen wie die Schwesterfirma CNP UniCredit Vita mit der französischen CNP Assurances, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Mailand mit. Die Vertriebs-Partnerschaft mit der Allianz in Italien beziehungsweise der von ihr übernommenen RAS reicht bis in das Jahr 1996 zurück. Bei der Verlängerung vor zwei Jahren hatte sich UniCredit die Möglichkeit einräumen lassen, sich das Joint Venture von 2024 an ganz einzuverleiben - damals hatte Vorstandschef Andrea Orcel das aber noch als unwahrscheinlich bezeichnet.