ETF-Performancevergleich bestätigt These

Auch bei den Exchange Traded Funds (ETF), also börsengehandelten Indexfonds, zeigt sich der Unterschied: Der "ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF" investiert in Unternehmen, welche ihre Dividenden in den letzten 25 Jahren stetig gesteigert haben. Dieser ETF hat in den letzten drei Jahren einen Gesamtertrag - sprich Kursgewinn plus Dividendenerträge - von 11,6 Prozent erzielt. Deutlich besser hat sich aber der "Vanguard Dividend Appreciation ETF" mit einem Gesamtertrag von 22,68 Prozent und der "ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF" mit einem Plus von 31,34 Prozent entwickelt.