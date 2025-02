Es stellt sich die Frage, ob die Kursphantasie an den US-Aktienmärkten ausgereizt ist. Andrew Lapthorne, bekannter Aktienstratege von Société Générale (SG) in London, findet denn auch ein gewichtiges Haar in der Suppe, welches eine weitergehende Rally ausbremsen könnte. Er verweist in einer Kundennotiz vom letzten Freitag auf das gedämpftere Wachstum der US-Kapitalinvestitionen sowie auf den Rückgang des Cashflows für die 493 Aktien im S&P 500 Index ausserhalb der «glorreichen» sieben Aktien Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla.