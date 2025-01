2024 konnten sich vor allem die Anleger an der Tech-Börse Nasdaq erneut über deutliche Kursaufschläge freuen. Von ihren Rekordständen aus dem Dezember haben sich die Indizes in New York angesichts der jüngsten Gewinnmitnahmen zwar etwas entfernt. Doch für das neue Jahr rechnen Marktexperten mit weiter steigenden US-Kursen und neuen Bestmarken - dank des wohl anhaltenden Boom-Themas Künstliche Intelligenz (KI) und der «America First»-Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump.