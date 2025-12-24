REkorde auch bei Gold, Silber und Kupfer

Am Rohstoffmarkt setzte Gold seine ‌Rekordjagd fort und übersprang im Verlauf erstmals die Marke von 4500 ‍Dollar je Feinunze. Zum Handelsschluss an der Wall Street lag der Kurs dann bei 4479 Dollar, ein Minus von 0,2 Prozent. Auch Silber erreichte ​einen neuen Höchststand von 72,70 Dollar je Feinunze, gab jedoch später ebenfalls die Gewinne ab.