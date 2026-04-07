Trump hat dem Iran eine Frist bis Dienstagabend (Ortszeit US-Ostküste; Nacht auf Mittwoch MESZ) gesetzt, um die für den weltweiten ‌Energiehandel wichtige Strasse von Hormus wieder zu öffnen. Sollte es bis dahin keine Einigung geben, werde das US-Militär sämtliche ​Kraftwerke und Brücken des Landes zerstören. «Es herrscht eine ​gewisse Vorsicht und Skepsis, ​da es unwahrscheinlich erscheint, dass der Iran Trumps Forderungen rechtzeitig nachkommt», sagte ‌Kathleen Brooks, Research-Direktorin bei XTB.