Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten zur Eröffnung am Dienstag jeweils rund ein halbes Prozent tiefer bei 46'439 und 6577 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,7 Prozent auf 24'030 Zähler.
Trump hat dem Iran eine Frist bis Dienstagabend (Ortszeit US-Ostküste; Nacht auf Mittwoch MESZ) gesetzt, um die für den weltweiten Energiehandel wichtige Strasse von Hormus wieder zu öffnen. Sollte es bis dahin keine Einigung geben, werde das US-Militär sämtliche Kraftwerke und Brücken des Landes zerstören. «Es herrscht eine gewisse Vorsicht und Skepsis, da es unwahrscheinlich erscheint, dass der Iran Trumps Forderungen rechtzeitig nachkommt», sagte Kathleen Brooks, Research-Direktorin bei XTB.
Bei den Einzelwerten sprangen die Aktien der Krankenversicherer Humana, CVS und UnitedHealth um rund 5,5 bis zehn Prozent nach oben. Die USA wollen die Zahlungen an Unternehmen aus der Branche, die das staatlich geförderte Gesundheitsprogramm Medicare Advantage anbieten, stärker erhöhen als erwartet.
(Reuters)