Am Freitag verlor der SMI schliesslich 0,09 Prozent auf 11'780,65 Punkte, während auf Wochensicht ein Plus von 0,1 Prozent verblieb. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, schloss mit 0,01 Prozent auf 1948,50 Stellen nur unwesentlich tiefer und der breit gefasste SPI sank um 0,05 Prozent auf 15'693,91 Zähler. Im SLI standen sich am Ende 13 Verlierer und 16 Gewinner gegenüber, während Swisscom unverändert schlossen.