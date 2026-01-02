Aus dieser Kursentwicklung sollte man jedoch «keine allzu weitreichenden Schlüsse ziehen, da der erste Handelstag ​in jüngerer Zeit ein äusserst schlechter Indikator für den weiteren Jahresverlauf gewesen ist», schrieben die Analysten der Deutschen ‌Bank. Zum Jahresende hatten sich die US-Anleger vorsichtig gezeigt, obwohl die wichtigsten ‌Börsenbarometer im Jahresverlauf insgesamt stark angestiegen waren. Börsianer nehmen laut Experten viele Sorgen mit ins neue Jahr - etwa jene rund um den Ukraine-Krieg, die US-Zinsen und eine mögliche Blase bei Technologieaktien.