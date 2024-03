Bei den Einzelwerten liess ein positiver Analystenkommentar die Anleger bei Estee Lauder zugreifen. Die Titel des US-Kosmetikkonzerns kletterten um gut sechs Prozent auf 154,15 Dollar. Die Experten der Bank of America haben sie auf «Buy» nach zuvor «Neutral» gesetzt. Auch das Kursziel wurde auf 170 von 160 Dollar angehoben. Der aktuelle Fokus des Unternehmens auf Einsparungen und Innovationen zeuge von einem Bemühen, sich an die schwindende Nachfrage in China anzupassen.