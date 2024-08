In der abgelaufenen Woche legte der Swiss Market Index (SMI) 1,3 Prozent auf 12'347 Punkte zu, am Freitag resultierte ein Plus von 0,34 Prozent. Beflügelt von der Powell-Rede zogen auch die US-Börsen am Freitag au. Der Dow Jones Industrial schloss 1,14 Prozent im Plus bei 41'175 Punkten. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,3 Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 1,15 Prozent auf 5'634 Zähler zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,18 Prozent auf 19'720 Punkte nach oben.