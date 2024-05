Die US-Gewerkschaft UAW will ihre Niederlage in zwei Mercedes -Werken im Bundesstaat Alabama nicht akzeptieren. In einer jüngsten Abstimmung sprach sich die Mehrheit dagegen aus, von der UAW (United Auto Workers) vertreten zu werden. Die Gewerkschaft beantragte nun bei der US-Arbeitsrechtsbehörde NLRB eine Wiederholung der Stimmabgabe.