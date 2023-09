«Zum ersten Mal in unserer Geschichte werden wir alle drei der Big Three bestreiken», sagte UAW-Präsident Shawn Fain in einer Facebook-Live-Ansprache weniger als zwei Stunden vor Ablauf des alten Tarifvertrages. Die Arbeiter würden um Mitternacht die Arbeit niederlegen, sofern keine Einigung in letzter Minute zustande käme. Die Streiks sollen im Bronco-Montagewerk von Ford in Wayne, im US-Bundesstaat Michigan, im Montagewerk für mittelgrosse Pickups von GM in Wentzville, im US-Bundesstaat Missouri, und im Jeep-Montagewerk von Stellantis in Toledo, im US-Bundesstaat Ohio, stattfinden. Sie sind entscheidend für die Produktion einiger der rentabelsten Fahrzeuge der Unternehmen. Fain zufolge ist es nicht ausgeschlossen, dass die Streiks sich auf weitere Fabriken ausweiten könnten. «Wenn wir aufs Ganze gehen müssen, werden wir das tun», so der Gewerkschaftspräsident.