Anleger ziehen Reissleine bei Tech-Werten - Intel crashen

Am Aktienmarkt zogen enttäuschende Zahlen der US-Konzerne Technologie-Werte nach unten. Der europäische Branchenindex fiel um sechs Prozent und damit so stark wie seit März 2022 nicht mehr. «Wenn immer noch hohe Erwartungen auf nervöse Anleger treffen, reicht schon das berühmte Haar in der Suppe, um Verkaufsdruck aufkommen zu lassen», sagte Stratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Vor allem die KI-getriebenen Kursgewinne im Tech-Sektor hatten die US-Börsen in den vergangenen Monaten massgeblich von Rekord zu Rekord eilen lassen. Die Aktien des Chip-Konzerns Intel brachen am Freitag um mehr als 25 Prozent auf ein Elf-Jahres-Tief ein und steuerten auf ihren schwärzesten Börsentag überhaupt zu. Anleger flüchteten angesichts geplanter Massenentlassungen und Dividendenstreichungen. Analysten stellten die Fähigkeit des Unternehmens in Frage, mit der taiwanesischen TSMC und anderen Chipherstellern mitzuhalten. Amazon-Aktien tauchten um neun Prozent ab. Auf die Stimmung drückten der schwächelnde Online-Handel sowie die hohen Kosten für den Auf- und Ausbau von Rechenkapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI).