Neue Mittelfristziele

Im Dezember ist das dreijährige Strategieprogramm zu Ende gegangen, und nun hat sich die Vaudoise bis 2028 neue Vorgaben gesetzt. Im Kern will der Versicherer weiterhin schneller als der Markt wachsen und dabei in der Deutschschweiz weiter klar zulegen. Konkret will Vaudoise bis 2028 einen Umsatz von über 1,7 Milliarden erreichen.