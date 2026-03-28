Anleger müssen sich weiterhin auf ‌ein schlagzeilengetriebenes Hin ⁠und Her einstellen. Das bis zum 7. April um 02.00 Uhr (MESZ) verlängerte Ultimatum der USA an den Iran zieht die Ungewissheit in die Länge. Mit jedem ⁠Tag, der verstreicht, verschlechtert sich Börsianern zufolge die Stimmung: Immer mehr Strategen gehen mittlerweile davon aus, dass die Kriegshandlungen sich hinziehen werden und ergo die Konjunktur stärker darunter leiden wird als anfangs erhofft. «Kurzfristig machen ‌sich die gestiegenen Energiepreise vor allem an den Tanksäulen bemerkbar. Infolge höherer Transport- und Vorleistungskosten dürfte jedoch mittelfristig die ganze ‌Breite an Gütern betroffen sein», sagt Helaba-Experte Samuel Will.