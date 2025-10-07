Im Blickpunkt stand zudem eine Mischung verschiedener Faktoren. Dazu zählte die weiterhin die angespannte politische Situation im hochverschuldeten Nachbarland Frankreich oder der Regierungsstillstand in den USA. Doch es sehe so aus, als ob sich die Märkte damit wohl arrangiert hätten, hiess es weiter. Aber ob Chaos in Frankreich, Shutdown in den USA oder eine neue Premierministerin in Japan - überstrahlt würden all diese Ereignisse vom Deal zwischen OpenAI und AMD vom Vortag, kommentierte die Onlinebank Swissquote. Allerdings zeigten sich laut Händlern nun auch im KI-Hype allmählich gewisse Ermüdungserscheinungen.