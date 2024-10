In Bezug auf die jüngst angelaufene Bilanzsaison ist das Bild noch unklar: Nach einem guten Auftakt mit starken Zahlen der US-Grossbanken haben europäische Konzerne wie der Chipgigant ASML oder der Luxusgüterriese LVMH zuletzt enttäuscht. In der Schweiz werden morgen Grössen wie Nestlé, ABB, Schindler und VAT über den Geschäftsverlauf berichten. Im Fokus ist morgen aber vor allem auch die EZB: sie dürfte laut Mehrheit der Ökonomen die Zinsen um weitere 25 Basispunkte senken. Im Hinterkopf der Investoren seien darüber hinaus der Nahost-Konflikt, die Konjunkturschwäche in China und die näher rückende US-Präsidentschaftswahl weiter präsent, so ein Händler. Entsprechend dürfte die Nervosität an den Märkten so bald nicht verschwinden.