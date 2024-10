Der SMI hat in der laufenden Woche bisher einzig am Vortag etwas fester geschlossen. Gründe für den Abwärtstrend gibt es laut Händlern mehrere. Die Anleger hielten sich zurück wegen der weiter zu eskalieren drohenden Lage in Nahost. Zudem sorgten die näher rückenden US-Wahlen für Unsicherheit. Auch der am morgigen Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht habe die Aktivitäten gedämpft. Denn die in dieser Woche bisher veröffentlichten US-Jobdaten zeigten einen robusten Arbeitsmarkt und schürten die Vermutung, dass auch der morgige monatliche Report stark sein könnte.