Darüber hinaus versucht Meyer Burger in den USA ein Darlehen aus dem Vorbezug erwarteter Steuerersparnis zu erhalten, das bis zu 300 Millionen US-Dollar einbringen soll mit einer Laufzeit von bis zu sechs Jahren. Eine erste Tranche daraus sei per Ende des zweiten Quartals möglich. Meyer Burger schätzt, dass sich die zukünftigen Steuergutschriften in den USA auf geschätzt 1,4 Milliarden Dollar belaufen werden.