Am Donnerstag hatte Trump angekündigt, Einfuhren aus Vietnam mit Zöllen von 46 Prozent zu belegen. Diese sollen am Mittwoch in Kraft treten, falls sich beide Länder nicht auf neue Modalitäten in ihren Handelsbeziehungen einigen können. Die Vietnam angedrohten Abgaben sind auch für viele westliche Firmen relevant, weil sie Produktionsstandorte in dem asiatischen Land haben. So brachen etwa die Aktienkurse von Nike, Adidas und Puma ein, nachdem die Zollpläne bekannt wurden. Viele der in den USA verkauften Schuhe werden in Vietnam hergestellt. Vietnam verzeichnete im bilateralen Handel mit den USA vergangenes Jahr einen Überschuss von 123 Milliarden Dollar.