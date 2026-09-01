Die JPM-Analysten weisen auf einige kurzfristige Risiken hin, darunter die zunehmend restriktivere Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed, die unklare Positionierung, sich ausweitende Kreditspreads und die schwierige Saisonalität. Sie empfehlen, die «Magnificent Seven» zu halten, da KI, Speicher und Halbleiter keine nachhaltige Nachfrage aufweisen könnten, während US-Softwareaktien als attraktiv angesehen werden - insbesondere wenn die Halbleiterpreise weiter fallen. Sie bevorzugen den Gesundheitssektor innerhalb der defensiven Wertschöpfungskette, Grossbanken, die von einem gesunden Wirtschaftswachstum profitieren, und Long-Positionen im Nasdaq 100 gegenüber dem Small-Cap-Index Russell 2000.