Bei Kleinwagen fallen die Gewinnmargen in der Regel deutlich geringer aus als bei grösseren Fahrzeugen, weil sie kaum weniger in Entwicklung und Produktion kosten, aber zu niedrigeren Preisen verkauft werden. Bei Elektroautos machen sich insbesondere die Kosten für die Batterie bemerkbar, die das kostspieligste Einzelteil im Fahrzeug ist. Volkswagen erhofft sich hier Vorteile von der Einheitszelle, die in den eigenen Fabriken in Salzgitter, Valencia in Spanien sowie St. Thomas in Kanada produziert werden soll.