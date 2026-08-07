Für VW-Konzernchef Oliver Blume gilt der US-Markt als Wachstumshoffnung, ‌vor allem angesichts der Schwierigkeiten in China. Derzeit liegt VW bei einem Marktanteil von gerade einmal vier Prozent. Allerdings räumte Blume im März ein, dass Volkswagen von dem Ziel weit entfernt sei, den Marktanteil des Konzerns in den USA auf zehn Prozent mehr als zu verdoppeln. Das könne allenfalls ‌langfristig erreicht werden. Erschwert werden die Geschäfte von den Zöllen von US-Präsident Donald Trump: VW verfügt zwar über das Werk in ​Chattanooga, in dem das SUV Atlas und ein Derivat davon vom Band laufen. Kleinere Fahrzeuge, wie der absatzstarke Tiguan, das SUV Taos oder die Limousine Jetta werden dagegen aus dem Werk in Mexiko importiert. Auch Audi ist vollständig von Importen aus Mexiko und Europa abhängig. Eine eigene US-Fertigung für die Ingolstädter ist seit Jahren im Gespräch. Eine Entscheidung dazu steht aber aus. ‌Blume hofft hier auf ein Entgegenkommen der US-Regierung.