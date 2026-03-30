Die ‌Geely Holding verfügt über ein grosses Portfolio an Automarken, zu dem unter anderem auch Zeekr und ​Lotus ​gehören. In den vergangenen Jahren ⁠hat sich der Konzern ​zunehmend von Zukäufen abgewandt ⁠und konzentriert sich stattdessen auf Kostensenkungen und eine ‌engere Verzahnung. Dabei werden Marken wie Lynk & Co und Zeekr unter dem Dach von ‌Geely Auto zusammengefasst.