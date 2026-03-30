Der schwedische Autobauer Volvo Cars wird zukünftig Elektroautos der Marke Lynk & Co nach Europa importieren und diese exklusiv auf dem Kontinent vertreiben. Der Konzern habe eine entsprechende Absichtserklärung mit dem chinesischen Unternehmen Geely Auto unterzeichnet, teilte Volvo am Montag mit. Beide Firmen sowie Lynk & Co werden von der in Privatbesitz befindlichen Geely Holding kontrolliert.
Volvo wolle sein eigenes Händlernetz sowie sein Vertriebs- und Servicesystem in den entsprechenden Märkten für den Verkauf der Fahrzeuge nutzen, hiess es in der Mitteilung weiter. Ziel sei es, Synergien zu schaffen. Durch die neue Partnerschaft könne der Autobauer eine breitere Zielgruppe erreichen, ohne zusätzliche Investitionen in eigene Produkte tätigen zu müssen.
Die Geely Holding verfügt über ein grosses Portfolio an Automarken, zu dem unter anderem auch Zeekr und Lotus gehören. In den vergangenen Jahren hat sich der Konzern zunehmend von Zukäufen abgewandt und konzentriert sich stattdessen auf Kostensenkungen und eine engere Verzahnung. Dabei werden Marken wie Lynk & Co und Zeekr unter dem Dach von Geely Auto zusammengefasst.
(Reuters)