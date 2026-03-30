Der schwedische Autobauer Volvo Cars wird zukünftig Elektroautos der Marke Lynk & Co nach ‌Europa ⁠importieren und diese exklusiv auf dem Kontinent vertreiben. ⁠Der Konzern habe eine entsprechende Absichtserklärung mit dem chinesischen Unternehmen ‌Geely Auto unterzeichnet, teilte Volvo am ‌Montag mit. Beide Firmen ​sowie Lynk & Co werden von der in Privatbesitz befindlichen Geely Holding kontrolliert.

Volvo wolle sein eigenes Händlernetz sowie sein Vertriebs- und Servicesystem in den entsprechenden Märkten ‌für den Verkauf der Fahrzeuge nutzen, hiess es in der Mitteilung weiter. Ziel sei es, Synergien zu ​schaffen. Durch die neue Partnerschaft könne der ​Autobauer eine breitere Zielgruppe ​erreichen, ohne zusätzliche Investitionen in eigene Produkte tätigen zu müssen.

Die ‌Geely Holding verfügt über ein grosses Portfolio an Automarken, zu dem unter anderem auch Zeekr und ​Lotus ​gehören. In den vergangenen Jahren ⁠hat sich der Konzern ​zunehmend von Zukäufen abgewandt ⁠und konzentriert sich stattdessen auf Kostensenkungen und eine ‌engere Verzahnung. Dabei werden Marken wie Lynk & Co und Zeekr unter dem Dach von ‌Geely Auto zusammengefasst. 

(Reuters)