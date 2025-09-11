Was ist also los bei den beiden Vorreitern der Abnehmindustrie? Der Markt bietet nach wie vor Potenzial. Laut Pharma-Analyst Stefan Schneider von Vontobel, diskutieren Analysten nach wie vor, wie gross der Markt werden wird – aber man sei sich auf jeden Fall einig, dass er sehr gross sein wird. Laut Daten von Bloomberg könnten allein in den USA in zehn Jahren 189 Millionen Menschen für Abnehmmedikamente infrage kommen.