Dank eines 74,5-prozentigen Zuwachses schliessen die Aktien von Gurit den Monat August an der SPI-Spitze ab und sind nun 48,50 Franken wert. Grund für den Kurssprung des über Jahre tief gefallenen Industrietitels ist das vergangene Woche vorgestellte Halbjahresergebnis. Besonders auffällig waren der bereinigte operative Gewinn (EBIT), der fast 41 Prozent über der Konsensprognose der Analysten lag, sowie die Marge, die um 5,3 Prozentpunkte auf 11,0 Prozent anstieg. Zudem wurde die Guidance erhöht und Viktor Bernhardt als neuer CEO bekanntgegeben. Er leitete die Geschäfte nach dem Abgang von Tobias Lührig interimistisch. In welche Richtung sich die Titel mittelfristig bewegen werden, lässt die Kurszielerhöhung auf 49 von 43 Franken durch die UBS am heutigen Montag erahnen. Die Stimme des zuständigen Analysten hat Gewicht, da Gurit von vergleichsweise wenigen anderen Experten abgedeckt wird. Doch selbst wenn die Aktien von Gurit bald bei oder über der 50-Franken-Marke stehen, so sind sie doch noch weit vom Allzeithoch bei 280 Franken vom Januar 2021 entfernt.