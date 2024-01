Erfolg und Anzahl Phase-III-Studien entscheidend

Wie in der Vergangenheit bleibt aber im Pharmasektor eines entscheidend: Der Erfolg und die Anzahl der Ergebnisse von Phase-III-Studien. Für das Jahr 2024 prognostiziert die UBS dank erfolgreicher Studien ein frei werdendes Spitzenumsatzpotenzial von 37 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr und in etwa dem 5-Jahres-Durchschnitt des Sektors entspricht.