Notentriegelungen «ziemlich versteckt»

Für Designer ist der Reiz nicht nur optisch – solche Griffe sind relativ günstig, benötigen wenige bewegliche Teile und können den Luftwiderstand reduzieren. Doch sie können auch ausfallen oder einfach aufhören zu funktionieren, wenn die versorgende Batterie leer ist. Hersteller haben deshalb manuelle Notentriegelungen eingebaut. Diese sind jedoch oft schwer zu finden – versteckt unter Fussmatten oder hinter Paneelen. Bei einem Unfall oder Notfall könnten Fahrer und Passagiere Mühe haben, sie rechtzeitig zu finden. «Sie sind ziemlich versteckt», sagte Janette Fennell, Präsidentin der Nonprofit-Organisation Kids and Car Safety, die sich für Massnahmen einsetzt, um zu verhindern, dass Kinder und Haustiere in Fahrzeugen eingeschlossen werden. «Wir haben Fälle gesehen, in denen Menschen in Panik geraten sind und wirklich nicht wussten, was sie tun sollen. Denken Sie an ein Fahrzeugfeuer. Sie müssen schnell rauskommen können.»