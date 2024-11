Was ist Ihre Meinung zu Holcim?

Der Investment Case wird sich verändern. Für den verbleibenden Teil (ohne das Nordamerika Geschäft) wird das Dekarbonisierungspotential im Vordergrund stehen, wo Holcim in Europa sehr gut aufgestellt ist. Es wird aktuell sehr viel in Projekte investiert die zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 dienen. Das überproportionale Wachstum in der Profitabilität (zum Umsatz) wird weiterhin erzielt werden können, so wie auch ein starker freier Cash Flow. Daher sehen wir den Investment Case in Holcim weiterhin als solid. Bei Sika sehen wir aber für das nächste Jahr mehr Aufholpotenzial, was die Kursentwicklung betrifft.