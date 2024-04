In China schrumpfte der Marktanteil von Tesla im vierten Quartal 2023 auf rund 6,7 Prozent, von 10,5 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres, wie Bloomberg-Berechnungen auf Basis von Zahlen der China Passenger Car Association zeigen. Wie Bloomberg im vergangenen Monat berichtete, hat Tesla unlängst in seinem Werk in Shanghai das Produktionsvolumen reduziert. Am Standort werden Elektroautos für China und den Export in andere Teile Asiens sowie nach Europa und Kanada herstellt. Die Lieferungen aus dem Werk in Schanghai gingen in den ersten beiden Monaten im Vergleich zum Vorjahr zurück, obwohl der Gesamtabsatz von Personenkraftwagen in China stieg.