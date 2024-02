Zu schnelles Ansteigen der Kurs unerwünscht

Es sind nicht nur Hedge Fonds, die bis über beide Ohren in Tech-Aktien investiert sind. Auch junge, private Investorinnen und Investoren sind stark in Techaktien engagiert, schrieb das Wall Street Journal am letzten Wochenende. Der Überbulle Ed Yardeni spricht hierzu denn auch eine klare Warnung aus. «Schlagzeilen wie diese könnten den Bullenmarkt zuerst in eine Kernschmelze nach oben und dann in eine solche nach unten verwandeln. Wir achten deshalb weiterhin auf solche Signale, die den S&P 500 deutlich früher als geplant - etwa zur Jahresmitte - auf unser Jahresendziel von 5400 schicken könnten.» Für Yardeni wird die Informationstechnologie den Bullenmarkt vorerst weiter antreiben, weshalb eine Überhitzung später zu einem Einbruch führen könnte.