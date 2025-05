US-Verschuldung rücken in den Mittelpunkt

Ein weiterer Faktor, der an den Börsen zunehmend eine Rolle spielt, sind gemäss Helaba-Strategin Windt zufolge die im Zuge der Erholungsrally deutlich gestiegenen Bewertungen. «Inzwischen sind aber auch Dax und EuroStoxx50 teuer – wenn auch weniger ausgeprägt als ihre US-Pendants», so Windt. Die Aktienanleger hätten viel Positives in Sachen Zollstreit vorweggenommen. «Vielleicht kommt aber auch bald eine andere alte Börsenregel zum Einsatz: 'Sell in May and go away'.» Im Vergleich zu den europäischen Pendants ist der Schweizer Aktienmarkt aber immer auf einem vernünftigen Niveau. Das Kurs-/Gewinn-Verhältnis des SMI steht nahe am langjährigen Durchschnitt von 18.